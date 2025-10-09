RDC : Tshisekedi tend la main à Kagamé pour la paix avec le Rwanda

Ce 9 octobre, lors d’un forum sur les investissements européens en Afrique à Bruxelles, le président congolais Félix Tshisekedi a lancé un message fort à son homologue rwandais, Paul Kagame.

Il a appelé à la paix dans la région, notamment dans l’est de la RDC. Le président congolais a dénoncé la reprise récente des combats entre les forces congolaises et le groupe armé AFC/M23.

Au cours de son allocution, Tshisekedi a déclaré : « J'ai vu le Président du Rwanda. C’est de lui que je parle. Je lance un appel à la paix, à tous, comme témoins. Arrêtons cette escalade. Faites arrêter les troupes du M23, qui ont été soutenues par votre pays. Cela a tué des milliers de personnes, des millions au fil des ans. L’histoire sera notre juge. Il est temps de changer. Nous devons nous concentrer sur la paix et la croissance. »

Kagame, présent dans le public, n’a pas répondu immédiatement à cet appel.

Ce discours intervient dans un contexte tendu, tant sur le plan militaire que dans les négociations. La situation dans l’est de la RDC reste fragile, et les discussions sont bloquées. Il y a deux semaines, la RDC a refusé de signer un accord économique régional négocié à Washington, en signe de désaccord.