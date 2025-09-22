RDC : à Goma, les horaires élargis aux postes frontaliers sous contrôle du M23

Les postes frontaliers des provinces du Nord et du Sud-Kivu connaissent désormais des horaires élargis. À la Grande Barrière, principal point de passage entre Goma (RDC) et Rubavu (Gisenyi, Rwanda), les contrôles sont désormais assurés de 6h à minuit.

Cette nouvelle disposition, entrée en vigueur la semaine dernière, a été instaurée par les autorités rebelles de l'AFC/M23, qui contrôlent cette région depuis janvier. Une mesure motivée par l’augmentation du flux migratoire entre les deux villes frontalières. Selon l’administration locale, elle vise à faciliter la circulation des personnes et des biens, dans un contexte de forte dépendance économique entre les deux pays.

Sur le terrain, les files d’attente s’allongent. Hommes, femmes, enfants, attendent leur tour. L’extension des horaires est bien accueillie par les usagers. La décision bénéficie particulièrement aux petits commerçants transfrontaliers, acteurs clés de l'économie locale, de part et d’autre de la frontière : c'est une bonne nouvelle. Avant, il y avait beaucoup de pression à cause de la fermeture à 15 heures. Maintenant, avec la prolongation, on peut traverser sans stress. Même si on va jusqu’à 18 heures, ce serait excellent, explique Amani Kévin, un commerçant.

Pendant ce temps, Kinshasa continue d’accuser Kigali de soutenir militairement le M23, ce que le gouvernement rwandais nie catégoriquement. Sur place, la société civile salue la mesure, tout en s’inquiétant de ses répercussions diplomatiques.

Depuis la prise de contrôle de Goma par le M23 en janvier, l’aéroport international reste fermé. Pour de nombreux voyageurs, locaux comme étrangers, le passage par le Rwanda reste la seule option viable. Ce contexte accentue l'importance stratégique de la Grande Barrière, déjà classée parmi les points de passage les plus fréquentés d’Afrique centrale