Football : l'UEFA en passe de suspendre Israel de compétitions européennes

L'Union européenne des associations de football (UEFA) s'apprête à voter la suspension de sa fédération membre israélienne en raison de la guerre à Gaza, ont déclaré jeudi à l'Associated Press des personnes proches du dossier.

La majorité des 20 membres du comité exécutif de l'UEFA devrait soutenir tout vote en faveur de la suspension des équipes israéliennes des compétitions internationales, ont déclaré deux sources à l'Associated Press.

Cette décision intervient deux semaines avant que l'équipe masculine israélienne ne reprenne sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026 avec des matchs à l'extérieur contre la Norvège et l'Italie.

On ne sait pas encore si la FIFA, l'instance mondiale du football, soutiendra l'exclusion d'Israël, compte tenu des relations étroites entre son président, Gianni Infantino, et le président Donald Trump. Le soutien de son administration pour garantir la tenue de la Coupe du monde est considéré comme essentiel pour que la FIFA puisse organiser un tournoi réussi aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le conseil d'administration de la FIFA doit se réunir à Zurich la semaine prochaine.