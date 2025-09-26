Football : le Réal affronte l'Atlético en 7e journée de Liga

Le Real Madrid se rend chez son voisin le plus proche, l'Atlético de Madrid ce samedi pour la 7e journée de la Liga espagnole.

Au bout d'une deuxième séance de préparation à Valdebebas, l'équipe de Xavi Alonso a terminé les derniers réglages de son groupe, prêt, pour ce derby au Metropolitano.

« Oui, c'est vrai que c'est différent d'aller au Metropolitano avec n'importe quel autre club plutôt qu'avec le Real Madrid, en raison de la saine rivalité qui existe entre les deux équipes. Et je trouve cela magnifique, c'est quelque chose dont on profite depuis de nombreuses années, et j'espère que nous pourrons continuer à en profiter demain également», a déclaré Xabi Alonso, entraîneur du Real Madrid.

Le début de saison parfait des joueurs du Real Madrid, après six matchs et six victoire en championnat d'Espagne fait pronostiqué un choc de titan, aux yeux des observateurs.