ONU : Tshisekedi plaide pour la paix en RDC

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a déclaré : "L'Afrique ne peut rester en marge des décisions qui concernent la paix et la sécurité internationales."

S'adressant au débat général de l'Assemblée générale aujourd'hui (23 septembre), Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a déclaré : "En ce qui concerne la réforme du Conseil de sécurité, mon pays réaffirme la position africaine commune, telle qu'énoncée dans le consensus d'Ezulwini et la déclaration de Syrte : L'Afrique doit bénéficier de deux sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et de deux sièges dans celle des membres permanents, avec les mêmes droits - y compris le droit de veto -, les mêmes privilèges et les mêmes obligations que les membres permanents actuels".

Il a également déclaré : "A la veille de la mise en place de la Commission d'enquête indépendante décidée par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur les massacres perpétrés il y a quelques mois par nos agresseurs et leurs supplétifs dans l'est de mon pays, je lance un appel solennel à la communauté internationale : elle a le devoir moral et politique de soutenir cette initiative essentielle pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les bases d'une paix durable, enracinée dans la mémoire et la responsabilité partagée".

Il a souligné que "le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur soutien au M23 et la restauration de l'autorité de l'Etat congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix durable".

Il a lancé à l'Assemblée générale "un appel solennel : reconnaissez le génocide congolais, soutenez notre combat pour la vérité et la justice, et aidez-nous à construire enfin une paix durable au cœur de l'Afrique".

Il a ensuite demandé à l'ONU "d'établir un régime de sanctions ciblées contre les auteurs de crimes économiques, mais aussi de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide commis à l'Est de mon pays, et de soutenir toutes les actions visant à tarir les chaînes d'approvisionnement illicites en minerais qui, depuis des décennies, financent la guerre et les tragédies humaines".