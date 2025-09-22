RDC : dans l’est, les habitants se déplacent en passant par le Rwanda [Africanews Today]

Chaque lundi, Africanews Today vous propose un nouveau rendez-vous sur l'actualité panafricaine.

Dans l’est de la République démocratique du Congo, les habitants impactés par la fermeture de l’aéroport international de Goma doivent trouver des alternatives pour se déplacer. Parmi les rares options : le passage par le Rwanda qui implique toutefois certaines contraintes.

Il est accusé de “meurtre", "trahison", "terrorisme" ou encore "crimes contre l’humanité", Riek Machar l’ancien vice-président du Soudan du Sud, comparait devant la justice. À ses côtés, sept coaccusés, tous membres de son parti.

Un référendum pour marquer le retour à l'ordre démocratique, quatre ans après le coup d'État. En Guinée, plus de 6 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes dans le cadre du référendum constitutionnel.

Dans l’agenda de la semaine :

Les élections présidentielles et législatives aux Seychelles . Huit candidats briguent la magistrature suprême. Et parmi eux, le président sortant Wavel Ramkalawan, élu pour la première fois en 2020. Malgré une croissance de 3,6 % en 2024, avec une hausse du nombre de touristes, l'augmentation du cout de la vie reste l’une des préoccupations majeures pour les habitants de l’archipel.

Le FIMO pose ses valises à Paris, en France. Le Festival international de la mode au Togo réunira pour l’occasion des créateurs venus de tout le continent : Bénin, Sénégal, Ouganda, mais aussi des Caraïbes.

Une rencontre dédiée à la promotion de l'innovation et de la création en Afrique. Au Nigéria, la Conférence des créateurs africains explore L'avenir de l'Afrique dans l'économie numérique mondiale et s’intéresse plus particulièrement à l’essor de l’intelligence artificielle sur le continent.

À la semaine prochaine pour une nouvelle édition.