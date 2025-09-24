Kenya : une invasion de jacinthe d’eau devient une solution innovante

Au lac Naivasha, au Kenya, la jacinthe d’eau étouffe le rivage. Cette mauvaise herbe a permis à Joseph Nguthiru, ingénieur et entrepreneur, d’être nommé Jeune Champion de la Terre 2025 par le Programme des Nations unies.

Selon le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), cette plante invasive est la plus répandue au monde. Elle flotte à la surface, empêche l’oxygène d’atteindre le fond du lac, et menace la biodiversité. Elle gêne aussi la navigation, l’irrigation, la pêche, et sert de nid à des moustiques transmetteurs du paludisme.

Face à ce problème, Joseph Nguthiru, un ingénieur et entrepreneur kényan, a trouvé une solution innovante. Il a été nommé Jeune Champion de la Terre 2025 par l’ONU.

Nguthiru est à la tête de HyaPak, une startup qui transforme la jacinthe d’eau en matériaux biodégradables. Plutôt que de réduire la mauvaise herbe, il l’utilise comme matière première pour produire des plastiques naturels. Sa création permet de lutter contre la pollution plastique tout en créant des emplois verts dans la communauté.

Une de ses innovations phares est le sac à semis biodégradable. Contrairement aux sacs plastiques classiques, celui-ci se décompose en libérant des nutriments. Il se plante directement dans le sol au moment de la plantation, accélère la croissance des arbres.

Nguthiru explique : « Nos sacs permettent de planter l’arbre et de fertiliser en même temps. En se décomposant, ils libèrent des nutriments qui favorisent la croissance. »

Le prix Jeune Champion de la Terre offre un soutien financier, un mentorat et une reconnaissance mondiale pour encourager les jeunes innovateurs à développer des idées audacieuses pour l’environnement.