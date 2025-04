Maroc : Gitex Africa met en lumière les innovations technologiques du continent

Le plus grand salon africain dédié à la tech et aux startups se tient à Marrakech du 14 au 16 avril. Pour sa troisième édition, Gitex Africa réunit plus de 1 400 exposants venus de 130 pays, venus présenter leurs dernières innovations en matière d’intelligence artificielle, de robotique ou de ville intelligente.

Parmi les entreprises présentes, la société marocaine Prod’air attire l’attention avec une voiture équipée d’IA, capable de cartographier l’espace urbain en temps réel. « Tous les objets urbains que nous pouvons trouver — un arbre, une chaussée, un trottoir, un panneau de signalisation, une publicité — tout cela est détecté, reconnu comme tel, et localisé de manière extrêmement précise », explique Omar Guennoun, directeur général de l’entreprise.

Autre exemple d’innovation : Magic Drone, une société française qui conçoit des spectacles aériens assistés par IA. « Grâce à l’intelligence artificielle, nous travaillons désormais sur les spectacles en moins de deux semaines, contre trois à quatre auparavant », affirme Kader Attou, directeur de projet.

Gitex Africa s’impose comme un rendez-vous incontournable pour penser l’avenir technologique du continent africain.