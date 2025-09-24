Chine : le super typhon Ragasa fait au moins 14 morts

Le super typhon Ragasa, l'une des tempêtes les plus violentes de ces dernières années, a poursuivi sa trajectoire meurtrière mercredi, frappant les côtes du sud de la Chine et envoyant des vagues s'écraser contre Hong Kong, après avoir dévasté Taïwan et les Philippines.

Les autorités taïwanaises ont fait état d'au moins 14 morts dans le canton de Guangfu, dans le comté de Hualien, où des pluies torrentielles ont provoqué des inondations catastrophiques. Les services d'urgence ont mené des recherches toute la nuit après qu'un lac voisin soit sorti de son lit mardi, inondant les maisons et emportant les véhicules.

Les rues de Macao se sont transformées en ruisseaux alors que le super typhon Ragasa, l'un des plus puissants depuis des années, s'est abattu sur le centre chinois des casinos, forçant la fermeture de magasins et d'écoles et l'annulation de vols.

Des centaines de personnes ont cherché refuge dans des centres temporaires, tandis que les équipes de secours ont déployé des bateaux gonflables pour sauver ceux qui étaient pris au piège.

Le fournisseur d'électricité local de la ville du jeu a suspendu son approvisionnement en électricité dans certaines zones inondées et de faible altitude pour des raisons de sécurité.

Des scènes similaires se sont déroulées dans la ville voisine de Hong Kong, où l'observatoire de la ville a déclaré que Ragasa, avec des vents maximums soutenus d'environ 195 km/h près du centre, s'est approché à environ 100 kilomètres (62 miles) au sud du centre financier.

Selon les prévisions, il devrait continuer à se déplacer vers l'ouest ou l'ouest-nord-ouest à une vitesse d'environ 22 km/h.