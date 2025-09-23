Bienvenue sur Africanews

RDC : Vital Kamerhe démissionne de la présidence de l'Assemblée nationale

By Ali Bamba

République démocratique du Congo

En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a annoncé sa démission de son poste de président de l'Assemblée nationale.

C'était au cours d'une réunion de la conférence des présidents qui s'est tenue lundi au Palais du Peuple

Cette décision, confirmée après plusieurs jours de tensions internes, marque un tournant dans la politique congolaise.

Le chef du Parlement a voulu anticiper une procédure à son encontre, les députés ayant été convoqués pour se prononcer, après examen par une commission spéciale, sur une pétition qui vise des membres du bureau de l’Assemblée nationale, à commencer par lui, Vitale Kamerhe.

Le désormais ancien président de l'Assemblée nationale estime avoir démissionné pour l’intérêt national.

