Centrafrique : un humanitaire belge libéré après plus de 22 mois en prison

Un consultant travaillant pour une ONG américaine, Joseph Martin Figueira, a été libéré par les autorités centrafricaines après avoir été condamné à dix ans de travaux forcés pour « atteinte à la sécurité de l’État ».

Joseph Martin Figueira**,** belgo-portugais a été libéré mardi après plus de 22 mois de détention en République centrafricaine. Arrêté fin mai 2024 à Zémio dans l’est du pays, où il était en mission pour l'ONG américaine FHI 360. Ce chercheur avait été condamné en novembre 2025 à dix ans de travaux forcés, notamment pour “complicité de conspiration criminelle et atteinte à la sécurité intérieure de l'État” en raison de ses contacts présumés avec des groupes rebelles dans la région du Haut-Mbomou, à la frontière avec la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud.

Le procureur l’accusait d’avoir « donné des ordres » à une milice locale pour traquer Joseph Kony, chef de l’Armée de résistance du Seigneur, recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Joseph Martin Figueira a regagné Lisbonne mardi, à bord d’un avion militaire. Une libération obtenue grâce à des mois de négociations diplomatiques, menées conjointement par le Portugal, la Belgique et l’Union européenne.