Élections au Malawi : le dépouillement des votes a débuté

BLANTYRE, Malawi (AP) — Le Malawi a commencé mardi le dépouillement des votes de l'élection présidentielle, qui s'annonce très serrée entre deux rivaux de longue date et pourrait donner lieu à un second tour. Elle intervient dans un contexte de crise économique dans l'un des pays les moins développés au monde.

Les électeurs devaient choisir entre accorder un second mandat au président Lazarus Chakwera, âgé de 70 ans, ou élire un autre dirigeant pour résoudre les problèmes d'inflation galopante, de crise du coût de la vie et de pénurie critique de carburant qui touchent ce pays d'Afrique australe.

Parmi les 16 autres candidats, l'ancien président Peter Mutharika, âgé de 85 ans, est considéré comme un candidat sérieux pour revenir à la tête du pays.

Les deux rivaux se sont affrontés en 2019, lorsque la victoire de Mutharika, alors président sortant, sur son adversaire Chakwera a été annulée par un tribunal en raison d'irrégularités généralisées. Chakwera a remporté un second scrutin historique en 2020.

Si l'élection de Chakwera a été accueillie par un élan de soutien populaire, le sentiment général a changé après cinq années difficiles pour un pays essentiellement rural qui connaissait déjà des niveaux élevés de pauvreté.

Les bureaux de vote ont fermé leurs portes mardi après une journée de scrutin et le dépouillement a commencé en fin d'après-midi, selon les responsables électoraux. La loi prévoit que les résultats doivent être annoncés dans un délai d'une semaine. Les électeurs choisiront également la composition du Parlement et plus de 500 représentants des collectivités locales.

Une autre ancienne présidente, Joyce Banda, est également candidate à la présidence, tout comme le vice-président Michael Usi, mais les analystes considèrent qu'il s'agit d'une course à deux entre Chakwera, du Malawi Congress Party, et Mutharika, du Democratic Progressive Party.

« Le coût de la vie est élevé, ce qui a entraîné une augmentation des problèmes », a déclaré Patrick Holeya, un père de six enfants âgé de 48 ans originaire de Thyolo.

Holeya a déclaré avoir voté pour Mutharika dans la circonscription électorale de l'ancien président.

« J'espère que mon vote conduira à un leadership bienveillant. Pendant trop longtemps, les politiciens nous ont snobés, mais aujourd'hui, nous sommes les faiseurs de rois », a-t-il déclaré.

Les dernières élections ont été chaotiques.

Il s'agit des premières élections nationales depuis 2020, année où le Malawi a refait les élections présidentielles chaotiques de 2019 qui avaient été annulées par une décision de justice.

Chakwera, ancien professeur de théologie et prédicateur, a remporté le nouveau scrutin après que la victoire de Mutharika ait été jugée frauduleuse.

C'était seulement la deuxième fois en Afrique qu'un résultat d'élection présidentielle était annulé et refait, et la première fois qu'un président africain sortant était destitué lors d'une nouvelle élection.

Depuis lors, l'inflation est passée d'environ 8 % à 27 % sous Chakwera et le pays connaît une grave pénurie de carburant et de sucre. Les longues files d'attente aux stations-service font désormais partie du quotidien, tandis que la forte hausse des prix rend les denrées alimentaires de base, comme le maïs, inabordables pour beaucoup.

Le cyclone Freddy en 2023 et une sécheresse provoquée par El Niño en 2024 ont détruit les récoltes, aggravant les difficultés dans un pays où plus de 80 % des 21 millions d'habitants vivent dans des zones rurales et dépendent de l'agriculture.

Un accident d'avion militaire survenu l'année dernière a coûté la vie au vice-président Saulos Chilima, considéré comme un leader en devenir.

Un second tour est probable.

Les Malawiens ont patiemment fait la queue pour voter dans la capitale, Lilongwe, et dans le centre commercial du pays, Blantyre, dès l'ouverture des bureaux de vote peu après 6 heures du matin.

Chakwera a voté dans une école primaire de Lilongwe en compagnie de son épouse, mais n'a fait aucune déclaration. Pendant la campagne, il a reconnu l'existence des problèmes, mais a déclaré qu'il avait des plans pour les résoudre et que les autres candidats faisaient des « promesses vaines ».

Après avoir voté, Mutharika a déclaré que les élections « changeront le cours de ce pays », ajoutant qu'« elles donneront naissance à un nouveau gouvernement qui fera peut-être de son mieux pour corriger certains problèmes ».

L'élection présidentielle devrait donner lieu à un second tour après l'échec du scrutin de 2019, qui a entraîné une modification de la loi électorale malawienne. Le format mis en place après 2020 exige que le vainqueur obtienne plus de 50 % des voix. Comme aucun candidat ne devrait obtenir plus de 50 % des voix au premier tour, un second tour opposant Chakwera à Mutharika est prévu.

Tout second tour doit avoir lieu dans les 30 jours suivant l'annonce des résultats.

Mutharika a une longue histoire dans la politique malawienne, ayant servi dans le cabinet de son frère aîné, Bingu wa Mutharika, qui a été président de 2004 à 2012. Peter Mutharika a ensuite occupé la fonction de président de 2014 à 2020. Il se présente à nouveau à la présidence malgré les preuves de fraude découvertes par un tribunal dans sa victoire il y a six ans, notamment l'utilisation de liquide correcteur pour modifier les feuilles de dépouillement des votes.

Forte baisse du nombre d'inscriptions sur les listes électorales

Environ 7,2 millions de personnes se sont inscrites sur les listes électorales, soit seulement 65 % des personnes éligibles, contre 80 % en 2019. La Commission électorale du Malawi fait l'objet d'une surveillance étroite afin de garantir des élections libres et équitables après 2019.

Le Malawi est un ancien protectorat britannique qui a obtenu son indépendance en 1964. Il a été dirigé pendant 30 ans par l'autocrate Hastings Banda jusqu'en 1994, mais a développé une démocratie multipartite relativement pacifique au cours des deux dernières décennies.