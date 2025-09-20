Une cyberattaque perturbe le fonctionnement d'aéroports en Europe

Une cyberattaque de système d’enregistrement électronique des passagers a perturbé samedi le fonctionnement de plusieurs aéroports européens.

L’attaque a visé Collins, une entreprise américaine spécialisée dans les technologies aéronautiques et de défense. Elle fournit la technologie qui permet aux passagers de s'enregistrer eux-mêmes, d'imprimer leurs cartes d'embarquement et leurs étiquettes de bagages, et d'enregistrer leurs bagages, le tout à partir d'une borne.

''Une cyberattaque a touché une société externe qui gère l'enregistrement et l'embarquement des passagers. Ce système est actuellement inutilisable, nous devons saisir les données manuellement. Cela prend plus de temps pour les passagers, ce qui entraîne des retards, des annulations et des files d'attente.’’ , a expliqué Ihsane Chioua Lekhli, porte-parole de l'aéroport de Bruxelles.

C’est l’incompréhension dans plusieurs capitales européennes. Alors que la compagnie attaquée disposerait d’un système de fonctionnement très résilient. C’est peu dire le caractère sophistiqué de l’attaque qui laisse les experts du secteur sans voix.

''Ce n'est pas du tout courant. Collins Aerospace, qui a été touchée par cette cyberattaque, est l'une des plus grandes entreprises d'aviation et de défense au monde, employant plus de 80 000 personnes, et il est très inquiétant qu'une entreprise de cette envergure, qui dispose normalement de systèmes très résilients, ait été touchée. Il s'agit en effet d'une cyberattaque très sophistiquée, car elle a touché plusieurs compagnies aériennes et aéroports en même temps. Elle n'a pas seulement affecté un aéroport ou une compagnie aérienne, mais a pénétré le système central qui permet aux compagnies aériennes d'enregistrer efficacement un grand nombre de leurs passagers à différents comptoirs dans différents aéroports à travers l'Europe. C'est très significatif.'', explique Paul Charles, expert en aviation et en voyages :

Dans les aéroports de Berlin, Bruxelles et Londres, des enfilades de passagers témoignaient si besoin était encore de l’ampleur de la situation. Les aéroports de Roissy, Orly et Le Bourget dans la région parisienne en revanche, n'ont signalé aucune perturbation.