Éthiopie : la BAD accorde 500 millions de dollars pour un aéroport

La Banque Africaine de développement (BAD) sort le chèque pour soutenir un méga-projet aérien de l’Ethiopie, qui vise à devenir un hub majeur en construisant un nouvel aéroport à Bishoftu.

L’institution financière africaine a accordé un crédit de 500 millions de dollars au projet de l'aéroport international de Bishoftu, à 40 km au sud d'Addis-Abeba, dans le centre de l'Ethiopie. L’accord de financement a été signé lundi entre les responsables d’Ethiopian Airlines et ceux de la BAD.

Le début des travaux est prévu pour fin 2025, pour un coût actuellement estimé à 8 milliards de dollars. Le pays attend d’autres créanciers, en sus de la banque africaine de développement.

Ethiopian Airlines, la compagnie aérienne nationale, va débourser 2 milliards de dollars pour le projet.

Selon les objectifs du projet, l’aéroport international de Bishoftu aura une capacité initiale de 60 millions de passagers par an. A terme, elle passera à 110 millions, ce qui ferait figurer l'aéroport parmi les plus importants du continent.

Pour les autorités éthiopiennes, l’infrastructure doit en outre booster le tourisme local.