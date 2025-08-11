Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Economie

business

Éthiopie : la BAD accorde 500 millions de dollars pour un aéroport

Lundi 11 février 2019 : un Boeing 737-800 d'Ethiopian Airlines stationné à l'aéroport international de Bole à Addis-Abeba, en Éthiopie.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Ethiopie

La Banque Africaine de développement (BAD) sort le chèque pour soutenir un méga-projet aérien de l’Ethiopie, qui vise à devenir un hub majeur en construisant un nouvel aéroport à Bishoftu.

L’institution financière africaine a accordé un crédit de 500 millions de dollars au projet de l'aéroport international de Bishoftu, à 40 km au sud d'Addis-Abeba, dans le centre de l'Ethiopie. L’accord de financement a été signé lundi entre les responsables d’Ethiopian Airlines et ceux de la BAD.   

Le début des travaux est prévu pour fin 2025, pour un coût actuellement estimé à 8 milliards de dollars.  Le pays attend d’autres créanciers, en sus de la banque africaine de développement.

Ethiopian Airlines, la compagnie aérienne nationale, va débourser 2 milliards de dollars pour le projet. 

Selon les objectifs du projet, l’aéroport international de Bishoftu aura une capacité initiale de 60 millions de passagers par an. A terme, elle passera à 110 millions, ce qui ferait figurer l'aéroport parmi les plus importants du continent.

Pour les autorités éthiopiennes, l’infrastructure doit en outre booster le tourisme local.  

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.