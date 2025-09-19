Guinée : fin de la campagne pour le référendum constitutionnel

La capitale de la Guinée a connu une activité intense alors que la campagne s'achevait jeudi à l'approche d'un référendum qui pourrait permettre au chef du coup d'Etat de briguer la présidence.

Des lectures de Coran, des concerts de reggae et des prières ont été organisés pour soutenir le colonel Mamadi Doumbouya, le chef militaire qui a pris le pouvoir il y a trois ans. Les bâtiments publics et privés de Conakry ont été recouverts de panneaux d'affichage de la campagne. Les routes étaient bloquées par des camions remplis de partisans portant des T-shirts et des boubous, vêtements fluides traditionnels d'Afrique de l'Ouest, imprimés avec le visage de Doumbouya.

Il ne manquait qu'une chose : l'opposition. Tous les panneaux d'affichage et les événements de la campagne incitent les gens à voter d'une seule manière : Oui.

Dimanche, les citoyens de ce pays côtier d'Afrique de l'Ouest se prononceront par oui ou par non sur un projet de constitution, étape clé de la transition d'un régime militaire à un régime civil. Aucune campagne n'est autorisée vendredi et samedi. Une élection présidentielle devrait suivre en décembre.

Il y a 6,7 millions d'électeurs éligibles, et le référendum doit obtenir un taux de participation d'au moins 50 % pour être adopté.

Le chef de la junte est la figure centrale de la campagne.

La Guinée fait partie d'un nombre croissant de pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Mali, le Niger et le Burkina Faso, où les militaires ont pris le pouvoir et retardé le retour à un régime civil. M. Doumbouya a évincé le président Alpha Condé en 2021, affirmant qu'il avait agi pour empêcher le pays de sombrer dans le chaos et reprochant au gouvernement précédent de ne pas avoir tenu ses promesses.

Malgré de riches ressources naturelles, plus de la moitié des 15 millions d'habitants de la Guinée connaissent "des niveaux de pauvreté et d'insécurité alimentaire sans précédent", selon le Programme alimentaire mondial.

M. Doumbouya avait initialement déclaré qu'il ne se présenterait pas à la présidence. Mais le projet de constitution autorise les membres de la junte à se présenter et étend le mandat présidentiel de 5 à 7 ans, renouvelable deux fois. Il crée également un Sénat, dont un tiers des membres serait nommé par le président.

Bien que Doumbouya ne se soit pas prononcé publiquement sur son intention de se présenter aux élections de décembre, il reste la principale figure de la campagne référendaire.

Lors d'une récente manifestation dans un quartier central de Conakry, des habitants vêtus de leurs plus beaux habits et de T-shirts à l'effigie de Doumbouya se balançaient sur des chansons faisant l'éloge du chef militaire comme "le nouveau soleil qui brille sur la Guinée".

Kadiatou Diaby, une marchande de piments guinéens sur le marché de Conakry, a déclaré qu'elle avait été motivée par Doumbouya lui-même pour voter en faveur de la nouvelle constitution. Lors du rassemblement, elle a prononcé un discours passionné pour convaincre les autres de faire de même.

"Je ne dirai pas que je n'ai pas voté avant, mais je n'y croyais pas vraiment. Je lui fais vraiment confiance. Je vais voter, et mes enfants aussi", a-t-elle déclaré.

Mohamed Lamine Camara, le chef du conseil de quartier qui a accueilli le rassemblement et fourni des rafraîchissements, a déclaré que personne n'avait demandé à organiser des manifestations contre la nouvelle constitution. Il a déclaré qu'il était en faveur du projet et qu'il disait aux habitants de voter en sa faveur, mais qu'il n'avait pas lu la partie qui permet à Doumbouya de se présenter à l'élection présidentielle.

Exclusion des voix de l'opposition

Fanta Conte, membre du Conseil national de transition de Guinée, a déclaré que le référendum ne portait pas sur M. Doumbouya, mais sur la nouvelle constitution, qui donnerait plus de pouvoir au pouvoir législatif grâce à la création du Sénat.

"En ce moment, ce n'est pas la campagne pour l'élection présidentielle, c'est la campagne pour le référendum", a-t-elle déclaré. "Nous ne parlons donc pas de politique pour l'instant.

Mais les critiques ont dénoncé le référendum comme un coup de force.

Depuis son arrivée au pouvoir, la junte militaire a resserré son emprise sur les médias indépendants et l'opposition, selon les organisations de défense des droits de l'homme. Human Rights Watch a accusé le régime militaire de faire disparaître ses opposants et de réduire au silence les médias critiques.

Les réseaux sociaux et les stations de radio privées ont été coupés, les sites d'information ont été interrompus ou suspendus pendant plusieurs mois sans explication, et les journalistes ont fait l'objet d'attaques et d'arrestations, selon Reporters sans frontières. Certains journaux critiques sont encore publiés, mais le niveau d'alphabétisation en Guinée est faible.

Le référendum est organisé par un nouvel organe, la Direction générale des élections, qui supervisera le décompte des voix et dont les deux responsables ont été élus par Doumbouya.

Le régime militaire a dissous plus de 50 partis politiques l'année dernière dans le but, selon lui, de "nettoyer l'échiquier politique". Quelques semaines avant le référendum, il a suspendu les trois principaux partis d'opposition, les empêchant d'organiser des rassemblements. Plus de la moitié de la population ne sait ni lire ni écrire, ce qui signifie qu'elle ne reçoit d'informations sur la nouvelle constitution que de la part du gouvernement militaire.

Les hommes politiques de l'opposition ont appelé au boycott du référendum. Cellou Dalein Diallo, un leader de l'opposition en exil, a qualifié le référendum de "mascarade" destinée à "légitimer un coup d'État".