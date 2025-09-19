La France suspend sa coopération sécuritaire avec le Mali

France
La France a suspendu vendredi sa coopération sécuritaire et antiterroriste avec le Mali.
Paris a également expulsé deux diplomates maliens.
Les médias français ont indiqué, reprenant une source diplomatique française, que les deux agents du renseignement malien avaient jusqu'à samedi pour quitter la France.
Il s'agit d'une suite à l’arrestation en août à Bamako, d’un diplomate français que la junte malienne accuse d'espionnage, ce que Paris dément.
De source diplomatique, Bamako a récemment sommé cinq agents de l’ambassade de France de quitter le Mali. Ces derniers sont partis du pays dimanche dernier.
Cette situation en rajoute aux relations déjà délétères entre la France et son ancienne colonie depuis les coups d’État militaires de 2020 et 2021.
Ce pays d'Afrique de l'Ouest en proie terrorisme accuse régulièrement la France de ces maux en se tournant vers la Russie.
