Soudan du Sud : l'ONU invite les commissaires de comtés à dialoguer

Le Sud-Soudan est confronté à une détérioration de la situation politique et sécuritaire. Les autorités locales jouent un rôle essentiel dans le rétablissement de la sécurité, la réconciliation des communautés et la construction de la paix. Pour soutenir leurs efforts, la Mission des Nations Unies au Sud-Soudan (UNMISS) a transporté des commissaires de comté de toute la région pour participer à un forum spécial à Malakal, axé sur la résolution des conflits et l'amélioration de la coopération.

« Les conflits sont là, les malentendus sont là, les différences sont là, mais il n'y a qu'un seul moyen [d'avancer] : le dialogue. S'asseoir et identifier les problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que communautés, trouver des solutions et lutter pour un meilleur Sud-Soudan, et lutter pour la paix.», a déclaré Jimmy Okumu, officier des affaires civiles, UNMISS.

Des millions de personnes continuent de souffrir de la violence persistante, des conditions économiques désastreuses et des chocs climatiques à l’instar des communautés du Haut-Nil qui font partie des plus touchées.

« Nous suggérons que les personnes vivant dans les basses terres se déplacent vers des terrains plus élevés afin de protéger leurs vies. En outre, nous demandons instamment aux organisations humanitaires, au gouvernement de l'État et au gouvernement national d'apporter leur soutien aux communautés situées le long de la rive orientale de la rivière Sobat.», a indiqué Justin Nhial Batoang, commissaire du comté d'Ulang .

Des dizaines de milliers de personnes originaires du Haut-NIl ont été déplacées par le conflit, y compris les bombardements aériens. Bien que certains commencent à revenir, ils continuent à faire face à d'énormes défis.

« En fait, la situation à Nasir est la suivante : de nombreuses personnes ont fui le conflit qui s'est déroulé à Nasir, elles sont revenues et sont confrontées à des difficultés ; il n'y a pas d'abri. Il n'y a pas de nourriture dans la ville de Nasir et dans d'autres zones, certains payams ont reçu de la nourriture [par avion], mais ils n'ont pas de produits non alimentaires. Beaucoup ont perdu leurs tukuls, il n'y a pas d'abri, pas de matériel de cuisine, ni de sacs en plastique pour transporter l'eau, tout cela n'est pas disponible. », a expliqué James Gatwech Jok, commissaire du comté de Nasir.

Les dirigeants politiques demandent au gouvernement et à la communauté internationale d’aider davantage les habitants du Haut-Nil à se relever, et à se reconstruir.