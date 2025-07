Nigeria : Aliko Dangote inquiet par la concurrence du pétrole russe

Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a mis en garde contre l'afflux de produits pétroliers russes à prix réduit sur les marchés africains, qui risquent d'ébranler l'industrie émergente du raffinage sur le continent.

M. Dangote, qui a mis en place la plus grande raffinerie d'Afrique, une installation de 20 milliards de dollars d'une capacité initiale de 650 000 barils par jour dans la banlieue de Lagos, a eu du mal à s'approvisionner localement en pétrole brut, alors même qu'il vise à porter la capacité à 700 000 bpj.

"Nous sommes de plus en plus confrontés au déversement de produits pétroliers bon marché, souvent toxiques, dont certains sont mélangés à des niveaux inférieurs aux normes qui ne seraient jamais autorisés en Europe ou en Amérique du Nord", a déclaré M. Dangote lors d'une conférence sur le pétrole à Abuja.

Il a attribué cette tendance aux sanctions occidentales contre le pétrole russe, qui ont incité Moscou à offrir des rabais importants aux marchés alternatifs, y compris l'Afrique.

Le ministère russe de l'énergie n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

M. Dangote s'est également inquiété du marché pétrolier flottant de Lomé, au large du Togo, qui est dominé par les négociants internationaux. Avec plus de deux millions de barils de produits pétroliers stockés, Lomé est devenu une plaque tournante pour les importations de carburant et M. Dangote a averti que cela pourrait compromettre les efforts de raffinage de l'Afrique.

Bien que l'Afrique produise environ sept millions de barils de pétrole brut par jour, seuls 40 % de sa consommation sont raffinés localement. Le continent importe encore plus de 120 millions de tonnes de produits raffinés par an. La raffinerie de M. Dangote, qui a commencé ses activités l'année dernière, a commencé à exporter de l'essence, avec des exportations atteignant un million de tonnes depuis le mois de juin.

Toutefois, il a indiqué que les producteurs locaux étaient confrontés à une forte concurrence de la part des négociants internationaux qui exploitent les lacunes de la réglementation et l'incohérence des normes en matière de carburant dans les pays africains.

Pour protéger l'industrie nationale, M. Dangote a exhorté les gouvernements africains à adopter les mesures employées aux États-Unis, au Canada et en Europe, telles que les droits de douane et les plafonds d'émissions.

Malgré les préoccupations de M. Dangote, l'Afrique reste un petit marché pour les produits pétroliers russes par rapport aux principaux acheteurs comme la Turquie et le Brésil. En juin, les exportations russes de diesel et de gasoil vers les pays africains ont chuté de 30 % par rapport au mois précédent, pour un total d'environ 0,7 million de tonnes. Le Maroc, la Tunisie, le Togo et l'Égypte figuraient parmi les principaux importateurs, selon les données maritimes.

En outre, certains navires chargés en mai d'environ 230 000 tonnes de diesel russe ont vu leur destination indiquée comme "pour ordre", ce qui signifie que les points de déchargement finaux n'ont pas été déclarés ou n'ont pas encore été déterminés.