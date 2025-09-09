Soudan : des drones des FSR ciblent des sites stratégiques à Khartoum

Des attaques de drones menées par les Forces paramilitaires de soutien rapide (FSR) ont visé mardi plusieurs sites dans la capitale soudanaise, Khartoum. Selon des témoins et un correspondant de Sudan Tribune, ces frappes ont provoqué une grave coupure d’électricité à Omdurman, à l’ouest de Khartoum.

Des explosions ont été entendues dans la matinée dans le nord d’Omdurman. Des témoins rapportent que des drones suicides ont visé la zone militaire de Wadi Seidna, ainsi qu’une sous-station électrique à Al-Markhiyat. Des vidéos en ligne montrent des transformateurs en flammes dans cette sous-station, contribuant à une panne générale dans la ville.

Les FSR ont également attaqué la banlieue d’Al-Kalakla, au sud de Khartoum, près de l’usine militaire de Yarmouk, ainsi que la zone d’Al-Jaili, située à une quarantaine de kilomètres au nord de Khartoum Bahri. Cette dernière abrite la principale raffinerie de pétrole du pays, autrefois contrôlée par les FSR depuis le début du conflit en avril 2023, avant que l’armée ne reprenne cette infrastructure en janvier.

Une série d’attaques récurrentes dans la région

Ces attaques surviennent alors que le gouvernement soudanais cherche à restaurer la stabilité dans la capitale. L’aéroport international de Khartoum espère une réouverture d’ici octobre, renvoyant l’espoir d’un retour à la normale pour la population civile.

Les autorités prévoient de renforcer la défense aérienne dans les prochains jours afin de protéger les sites stratégiques, alors que cette vague d’attaques de drones menace la sécurité et l’approvisionnement électrique des habitants.

Ces frappes de drones ne sont pas inédites : en mai dernier, une attaque similaire contre trois centrales électriques avait plongé Omdurman dans une crise majeure d’électricité, affectant une zone très densément peuplée et économiquement importante de Khartoum.

Ces opérations militaires s’intensifient également dans la région du Kordofan, à l’ouest d’Omdurman. L’objectif déclaré est de reprendre les villes clés et de briser le siège imposé par les FSR sur El Fasher, capitale de l’État du Darfour-Nord, afin de renforcer le contrôle du gouvernement sur cette région stratégique.