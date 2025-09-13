Brésil : les Brésiliens réagissent à la condamnation de l'ex-président Bolsonaro

Après que la Cour suprême a jugé l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro coupable de cinq chefs d'accusation, les habitants de différentes villes du pays ont manifesté leurs réactions vendredi.

Certains ont exprimé leur soutien ou leur mécontentement à l'égard de la décision des juges, qui ont condamné Bolsonaro à 27 ans de prison pour avoir tenté un coup d'État militaire afin de rester au pouvoir, malgré sa défaite aux élections présidentielles.

« Même ceux qui défendent une droite respectable devraient descendre dans la rue pour célébrer. Après tout, nous reléguons l'extrême droite aux oubliettes de l'histoire, d'où elle n'aurait jamais dû sortir. », a déclaré Ricardo Luz, 47 ans, opposant à Bolsonaro et ingénieur en mécanique.

L'événement, organisé par des mouvements politiques de gauche et des groupes populaires, a pris la forme d'une fête de rue animée par de la musique samba live, des drapeaux et des banderoles dénonçant l'autoritarisme.

« Hier, nous avons pu condamner les personnes qui ont perdu les élections et tenté un coup d'État pour rester au pouvoir. Aujourd'hui, c'est le début d'une célébration, d'une commémoration publique, d'un rassemblement des personnes qui ont véritablement lutté contre cette barbarie. », a expliqué Anonyme, opposant à Bolsonaro.

Âgé de 70 ans, Jair Bolsonaro a toujours nié toute malversation, il peut faire appel de la décision.

Actuellement assigné à résidence à Brasilia, il devient ainsi le premier ancien président brésilien à être condamné pour tentative de coup d'État.

Les cinq chefs d'accusation sont les suivants : tentative de coup d'État après avoir perdu les élections de 2022 face au président Luiz Inácio Lula da Silva, dans le cadre d'un complot qui, selon les procureurs, prévoyait notamment l'assassinat de Lula ; participation à une organisation criminelle armée ; tentative d'abolition violente de l'État de droit démocratique ; dommages qualifiés de violents ; et détérioration du patrimoine classé.