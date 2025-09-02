Bienvenue sur Africanews

Brésil : début du procès de l'ex-président Jair Bolsonaro pour coup d'Etat

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro se tient à l'entrée de son domicile où il est assigné à résidence à Brasilia, au Brésil, le vendredi 29 août 2025.   -  
By Ali Bamba

avec AP

Brésil

Le procès de l'ancien président du Brésil entre dans une phase décisive mardi à Brasilia.

Jair Bolsonaro, est poursuivi après avoir perdu le pouvoir lors des élections de 2022. Les partisans de l'homme politique de droite avaient pris d’assaut et vandalisé des bâtiments gouvernementaux de la capitale.

Un panel de cinq juges de la Cour suprême devrait rendre son verdict d'ici le 12 septembre.

Bolsonaro a toujours nié tout acte répréhensible, il déclare que les accusations sont motivées par des considérations politiques.

L'ex-chef de l'état brésilien est accusé de diriger une organisation criminelle armée, de tenter d'abolir par la violence l'État de droit démocratique, de tentative de coup d'État, de dommages à la propriété fédérale et de détérioration du patrimoine classé.

L'homme de 70 ans risque jusqu’à 43 ans de prison, chacun des chefs d'accusation pouvant entraîner des peines de plusieurs années.

Les charges prononcées remontent à la période précédant la prise d'assaut des bâtiments gouvernementaux par les fanatiques, le 8 janvier 2023.

