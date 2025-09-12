Brésil : l'ex-président Jair Bolsonaro condamné à plus de 27 ans de prison

La Cour suprême du Brésil a condamné jeudi l'ancien président Jair Bolsonaro à 27 ans et trois mois de prison après l'avoir reconnu coupable de tentative de coup d'État pour rester au pouvoir malgré sa défaite électorale de 2022.

Bolsonaro, qui a toujours nié toute malversation, peut faire appel de cette décision. Il est actuellement assigné à résidence à Brasilia.

Quatre des cinq juges chargés d'examiner l'affaire ont déclaré le politicien d'extrême droite coupable de cinq chefs d'accusation, dans un verdict qui risque d'aggraver les divisions politiques et qui devrait susciter une réaction négative de la part du gouvernement américain. Bolsonaro devient ainsi le premier ancien président brésilien à être condamné pour tentative de coup d'État.

Les cinq chefs d'accusation sont les suivants : tentative de coup d'État après avoir perdu l'élection de 2022 face au président Luiz Inácio Lula da Silva dans le cadre d'un complot qui, selon les procureurs, comprenait des plans visant à assassiner Lula ; participation à une organisation criminelle armée ; tentative d'abolition violente de l'État de droit démocratique ; dommages qualifiés de violents ; et détérioration du patrimoine classé.

Les complices de Bolsonaro - tous d'anciens responsables brésiliens - ont également été condamnés pour leur rôle dans la tentative de coup d'État. Le général Braga Netto, ancien ministre de la Défense de Bolsonaro et colistier en 2022, a été condamné à 26 ans de prison. L'amiral Almir Garnier a été condamné à 24 ans. Le général Augusto Heleno a été condamné à 21 ans et le général Paulo Sérgio Nogueira à 19 ans. Le lieutenant-colonel Mauro Cid, qui a coopéré à l'enquête, a été condamné à deux ans de prison avec sursis.

Le président de la Cour suprême, Luís Roberto Barroso a qualifié le procès de "moment décisif dans l'histoire du Brésil".

Les responsables américains parlent de "chasse aux sorcières"

Le gouvernement américain a immédiatement critiqué le verdict et a averti qu'il réagirait.

Le président américain Donald Trump s'est dit "très mécontent" de cette condamnation. S'adressant aux journalistes à sa sortie de la Maison Blanche, il a déclaré qu'il avait toujours trouvé Bolsonaro "exceptionnel".

Plus tard, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré sur son compte X que le gouvernement Trump "réagirait en conséquence à cette chasse aux sorcières".

L'administration Trump avait déjà appliqué des droits de douane de 50 % sur les produits brésiliens importés, affirmant qu'il s'agissait d'une réaction à la procédure engagée contre Bolsonaro.

Selon certains observateurs, les États-Unis pourraient annoncer de nouvelles sanctions contre le Brésil après le procès, ce qui tendrait encore davantage leurs relations diplomatiques déjà fragiles.

Bolsonaro n'ira pas en prison pour l'instant

Cette condamnation ne signifie pas que Bolsonaro ira immédiatement en prison. La cour dispose désormais d'un délai de 60 jours pour publier son jugement. Une fois celui-ci publié, les avocats de Bolsonaro auront cinq jours pour déposer des requêtes en clarification.

Ses avocats ont déclaré qu'ils allaient faire appel de la condamnation et de la peine devant la Cour suprême, même si certains experts estiment que cet appel a peu de chances d'être accepté.

"Il est peu probable, mais pas impossible, que l'affaire soit portée en appel devant la Cour suprême au complet", a déclaré Rafael Mafei, avocat et professeur de droit à l'université de São Paulo et à l'université ESPM. "Mais bien sûr, la défense va essayer, car c'est son devoir."

L'une des juges, Cármen Lúcia, s'est dite convaincue par les preuves présentées par le bureau du procureur général contre l'ancien président. "Il est l'instigateur, le chef d'une organisation qui a orchestré toutes les manœuvres possibles pour conserver ou s'emparer du pouvoir", a-t-elle déclaré.

Le sénateur Flávio Bolsonaro, fils aîné de l'ancien président, a déclaré le X que cette condamnation était une "persécution suprême" et que l'histoire montrerait qu'ils étaient du bon côté.

Le procès a divisé les Brésiliens

Le procès a été suivi par une société divisée, certains soutenant la procédure contre l'ancien président, tandis que d'autres continuent de le soutenir. Certains sont descendus dans la rue pour soutenir le leader d'extrême droite qui affirme être victime de persécutions politiques.

Le juge Alexandre de Moraes, qui supervise l'affaire, a déclaré mardi que Bolsonaro était le chef d'un complot de coup d'État et d'une organisation criminelle, et a voté en faveur de sa condamnation.

Le député Eduardo Bolsonaro, un autre fils de l'ancien président, a évoqué jeudi son père sur ses réseaux sociaux. Mais au lieu de mentionner la condamnation de son père, il a plaidé en faveur de son amnistie, qu'il demande au Congrès.

"Il est temps de faire ce qui est juste et correct", a-t-il déclaré.

Thomas Traumann, ancien ministre et consultant politique basé à Rio de Janeiro, a déclaré qu'il s'agissait du "jour le plus important pour la démocratie brésilienne depuis l'adoption de la Constitution de 1988".

"C'est la première fois qu'un ancien président, un ancien ministre de la Défense et un ancien commandant militaire sont punis pour avoir tenté d'empêcher un gouvernement élu de prendre ses fonctions", a déclaré Traumann.

"Les menaces du gouvernement américain rendent cette décision de la Cour suprême encore plus courageuse. Les relations entre les deux pays vont se détériorer, puis peut-être s'améliorer lorsque l'administration Trump comprendra qu'il y a des limites à la volonté qu'elle souhaite imposer", a-t-il ajouté.

Bolsonaro reste une force politique

Le juge Luis Fux, quant à lui, s'est opposé à de Moraes et aux deux autres juges, votant seul en faveur de l'acquittement.

"Personne ne peut être puni pour avoir réfléchi", a déclaré Fux. "Un coup d'État ne résulte pas d'actes isolés ou de manifestations individuelles manquant de coordination, mais plutôt des actions de groupes organisés, dotés des ressources et de la capacité stratégique nécessaires pour affronter et remplacer le pouvoir en place."

Une situation qui met le pays sous tension. De nombreux partisans de l'ancien président continue de se réunir devant sa résidence de Brasilia pour prier pour lui et lui affirmer leur soutien sans faille.