Unstoppable Africa : pour une "Afrique qui prend les devants"

Le responsable du Pacte mondial des Nations unies a déclaré : "L'Afrique ne doit pas seulement s'adapter. Elle doit prendre les devants."

Sanda Ojiambo, sous-secrétaire générale du Pacte mondial des Nations unies, a informé la presse aujourd'hui (11 septembre) de l'événement phare de la Global Africa Business Initiative (GABI) qui se tiendra les dimanche et lundi 21 et 22 septembre 2025 au Marriot Marquis de Times Square, à New York.

Elle a déclaré : "L'Afrique ne doit pas seulement s'adapter. Elle doit prendre les devants. C'est la raison d'être de l'initiative mondiale pour les entreprises africaines. Lancée en 2022, elle a pour objectif clair, comme je l'ai dit, de changer la façon dont le monde perçoit l'Afrique et fait des affaires avec elle".

Elle a poursuivi : "Les thèmes les plus importants que nous allons aborder cette année, le thème général est la grande poussée, comment l'Afrique façonne les marchés. Nous allons nous attaquer à quelques sujets cruciaux : établir des partenariats commerciaux, d'investissement et d'affaires mondiaux dirigés par l'Afrique ; maximiser le libre-échange africain, l'accord continental pour le commerce et les chaînes de valeur ; renforcer la technologie numérique et l'innovation ; positionner l'Afrique en tant que centre d'investissement mondial ; et soutenir les secteurs du sport et de la création".

S'adressant à la presse, elle a déclaré : "Chaque jour, dans votre rapport, vous racontez l'histoire des défis de l'Afrique. Il y a aussi l'histoire des progrès de l'Afrique que vous racontez : nous voulons la mettre en valeur et l'amplifier. C'est une histoire d'innovation, de résilience et d'ambition".

Elle a souligné : "Ce que nous voulons, vous savez, mettre en évidence avec l'Afrique imparable, c'est le fait que le secteur privé continue à rester robuste. Même en cas de conflit et de dissension, les affaires continuent. Et je pense que l'un des messages les plus forts que nous entendons de la part des dirigeants politiques africains est que, souvent, le secteur privé existe et continue à aider - presque à dérisquer - à fournir un environnement de sécurité, à appeler à l'investissement et à démontrer que les gens auront toujours besoin des biens et des services qui sont fournis".

Elle poursuit : "Que demande le secteur privé au gouvernement ? Il demande la paix et la stabilité. Ils sont prêts à investir dans ce domaine."

Répondant à une question, elle a déclaré : "Il y a des défis importants, des conflits politiques, des flux financiers illicites, des défis en matière de gouvernance. Mais il y a un secteur privé fort et robuste, et c'est ce dont tous ces dirigeants sont ici pour parler : La nécessité de mettre en place une infrastructure permettant au secteur privé de se développer. Ce qui est essentiel, c'est la possibilité que nous avons de reconnaître la capacité de l'Afrique à résoudre les problèmes mondiaux en matière de sécurité alimentaire, de sécurité énergétique et de transformation numérique".

Le SG et le président de la Commission de l'Union africaine ouvriront l'événement "Unstoppable Africa".

Depuis sa création en 2022, le GABI a réuni des dirigeants du secteur privé mondial, des PDG, des investisseurs, des chefs d'entreprise, des philanthropes, des universitaires, des dirigeants des Nations unies et des chefs de gouvernement à l'occasion de ses différentes réunions.

L'événement phare annuel, Unstoppable Africa, organisé en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, a vu la participation active de 10 chefs d'État et de plus de 8 000 participants.

Pour la seule année 2024, l'événement a rassemblé plus de 4 000 participants, dont 1 545 en personne et 2 531 virtuels, 6 chefs d'État ainsi que 14 ministres de 13 pays, plus de 600 PDG et chefs d'entreprise, et 119 orateurs du monde entier.

Les 21 et 22 septembre 2025, GABI organisera la quatrième édition d'Unstoppable Africa, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, à l'hôtel Marriott Marquis de Mid-Town Manhattan, à New York.

Une fois de plus, l'événement réunira le secteur privé, les gouvernements, les décideurs politiques, les parties prenantes mondiales et régionales afin de développer des cadres d'action pour la transformation de l'Afrique, en promouvant les opportunités de commerce et d'investissement en Afrique et dans le monde.