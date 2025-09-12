États-Unis : Trump confirme l'arrestation de l'assassin présumé de Charlie Kirk

Reçu sur la chaîne conservatrice Fox News, Donald Trump confirme l’arrestation de l’homme suspecté d’avoir assassiné Charlie Kirk le 10 septembre dernier.

"Avec un haut degré de certitude, nous le tenons", c'est avec ces mots que Donald Trump a confirmé l'arrestation de l'assassin présumé de Charlie Kirk, lors d'une interview en direct sur Fox News Channel.

Le suspect est un jeune homme de 22 ans originaire de l'Utah, a déclaré un responsable des forces de l'ordre à l'Associated Press.

Le FBI et le ministère de la justice n'ont pas fait de commentaires immédiats, mais une conférence de presse dans l'Utah, où la tuerie a eu lieu sur un campus universitaire cette semaine, est prévue ce vendredi.

La nouvelle de l'arrestation est intervenue quelques heures après que le FBI et les autorités de l'État aient sollicité l'aide du public en publiant de nouvelles photos du suspect.

Un meurtre qui choque les américains

Charlie Kirk a été tué d'un seul coup de feu dans ce que la police a qualifié d'attaque ciblée et que le gouverneur de l'Utah a qualifié d'assassinat politique. Kirk était cofondateur de l'organisation politique à but non lucratif Turning Point USA, basée en Arizona.

Les autorités ont retrouvé un fusil près du lieu de la fusillade et ont déclaré que le tireur avait sauté d'un toit et s'était ensuite volatilisé dans les bois avoisinants.

Au moment de la fusillade, Kirk s'exprimait lors d'un débat organisé par Turning Point à l'université de Utah Valley. Il a été transporté dans un hôpital local et son décès a été constaté quelques heures plus tard.

"Il voulait aider les jeunes et il ne méritait pas cela", a déclaré Trump vendredi. "C'était vraiment quelqu'un de bien."

L'attaque, perpétré en plein jour alors que Kirk parlait de questions sociales, a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux.

Les vidéos montrent Kirk, qui a joué un rôle important dans le ralliement des jeunes électeurs républicains, en train de parler lorsque, soudain, un coup de feu retentit. Kirk lève la main droite alors que du sang jaillit du côté gauche de son cou. Les spectateurs stupéfaits crient avant que les gens ne commencent à s'enfuir.

Le tireur, dont les enquêteurs pensent qu'il s'est fondu dans la foule du campus en raison de son apparence d'étudiant, a tiré un coup de feu depuis le toit, selon les autorités. Une vidéo diffusée jeudi montre la personne marchant ensuite dans l'herbe et traversant la rue avant de disparaître.

"Je peux vous dire qu'il s'agissait d'un événement ciblé", a déclaré Robert Bohls, le principal agent du FBI à Salt Lake City.

Le vice-président JD Vance et son épouse Usha ont rendu visite à la famille de Kirk jeudi à Salt Lake City. Vance a posté un souvenir sur X relatant leur amitié, depuis les premiers messages en 2017, jusqu'à la course au Sénat de Vance et l'élection de 2024.

"Une grande partie du succès que nous avons eu dans cette administration découle directement de la capacité de Charlie à organiser et à rassembler", a écrit Vance. "Il ne nous a pas seulement aidés à gagner en 2024, il nous a aidés à doter l'ensemble du gouvernement en personnel."

Le cercueil de Kirk a été transporté à bord d'Air Force Two de l'Utah à Phoenix, où son organisation politique à but non lucratif pour la jeunesse est basée. Donald Trump a déclaré aux journalistes qu'il prévoyait d'assister aux funérailles de Charlie Kirk.