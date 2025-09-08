RDC : les rebelles du M23 reprennent la ville de Shoa

Les rebelles du M23 reprennent une ville dans l'est de la RDC alors que les pourparlers de paix sont au point mort

Les rebelles du M23 ont repris dimanche la ville de Shoa, dans la province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo, après des affrontements avec les forces pro-gouvernementales, selon des habitants.

Shoa, située dans le territoire de Masisi, était brièvement tombée sous le contrôle de l'armée congolaise et de la milice alliée Wazalendo samedi, avant que les rebelles ne ripostent.

"Nous sommes maintenant sous l'autorité des rebelles du M23, qui ont attaqué tôt ce dimanche et ont chassé les Wazalendo qui étaient ici depuis samedi", a déclaré un habitant, Steven Bwema, à Anadolu.

La zone était calme dimanche après de violents échanges de tirs la veille.

Riche en minerais

Le Masisi est un point chaud depuis plus de trois mois, les rebelles et les combattants pro-gouvernementaux s'en disputant le contrôle. Le territoire est riche en or, en cobalt et en tantale.

La République démocratique du Congo et une coalition de groupes rebelles, dont le M23, ont signé un accord de cessez-le-feu en juillet à Doha, au Qatar, connu sous le nom de Déclaration de principes. Mais les combats se sont intensifiés malgré les négociations politiques en cours.

Kinshasa, les Nations unies et les gouvernements occidentaux accusent le Rwanda voisin de soutenir le M23, ce que Kigali dément.

La semaine dernière, les rebelles Twigwaneho, alliés au M23, ont combattu les milices Wazalendo soutenues par l'armée dans les villages de Mi'enge, Rukezi et Minembwe.

Violation des accords de paix

Le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge, a condamné samedi une vague d'attaques menées par des combattants du M23/AFC contre des positions de l'armée dans le Nord et le Sud-Kivu, les qualifiant de "violation flagrante des accords de paix de Washington et de la Déclaration de principes de Doha", qui étaient censés apporter la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo.