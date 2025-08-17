RDC - M23 : de nouvelles négociations en vue au Qatar

Le Qatar a transmis un projet d'accord de paix à la République démocratique du Congo et aux rebelles du M23, en prélude à de nouvelles négociations à Doha.

À l'approche de la date butoir du 18 août, un responsable qatari a déclaré dimanche que les négociateurs qataris avaient partagé un projet d'accord de paix avec le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Doha devrait accueillir un nouveau cycle de négociations, a ajouté le responsable.

Le responsable impliqué dans les efforts de médiation a annoncé "la préparation et le partage d'un projet d'accord de paix avec les deux parties dans le cadre du processus de Doha en cours", Doha devant accueillir prochainement "un important cycle de négociations".

Le gouvernement congolais et le M23 ont signé une déclaration de principes le 19 juillet au Qatar, visant à signer un accord de paix d'ici le 18 août.

Le responsable qatari a déclaré que ce délai n'avait pas été respecté, mais que "les deux parties avaient répondu positivement au facilitateur et exprimé leur volonté de poursuivre les négociations".

"Nous reconnaissons les défis sur le terrain et espérons qu'ils pourront être surmontés rapidement grâce au dialogue et à un engagement sincère", a ajouté le fonctionnaire.

Depuis qu'il a repris les armes à la fin de 2021, le groupe armé M23 s'est emparé de pans entiers de territoire dans l'est de la RDC avec l'appui du Rwanda, déclenchant une crise humanitaire de plus en plus grave.

Une nouvelle vague de troubles a éclaté au début de l'année lorsque le M23 s'est emparé des villes clés de Goma et Bukavu, mettant en place leurs propres administrations.