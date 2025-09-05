La police de Rio libère des otages lors d'un raid qui fait huit morts

L'opération visait le groupe criminel connu sous le nom de Troisième Commandement Pur et un trafiquant surnommé « le Colonel », accusé du meurtre d'une femme en août, selon la police. Six hommes tenant en otage un pasteur et un enfant ont été tués après avoir résisté aux forces de l'ordre, tandis que deux autres suspects ont été abattus ailleurs. Deux autres ont été arrêtés alors qu'ils essayaient de s'emparer d'un bus pour l'utiliser comme barricade. La fusillade a paralysé certaines parties de Rio, perturbant les bus et les trains, fermant les écoles et obligeant les enfants d'une garderie à se coucher par terre alors que des coups de feu éclataient à proximité.