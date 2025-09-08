Les frappes israéliennes à Gaza détruisent une mosquée et une tour résidentielle

Des frappes aériennes ont également touché des tentes, des maisons et l'école Al-Farabi. Quelques heures plus tard, l'armée a rasé la tour Al-Roya, un bâtiment de sept étages, après avoir ordonné des évacuations. Il s'agit du troisième immeuble de grande hauteur détruit à Gaza, après la tour Sussi samedi et un autre bloc vendredi. Des journalistes locaux ont rapporté que des familles avaient fui avec leurs affaires avant que la frappe aérienne ne réduise la tour et les tentes voisines en décombres. Israël a affirmé que le bâtiment visé dimanche était utilisé par le Hamas pour des activités militaires et de collecte de renseignements. Le Hamas a nié ces accusations, les qualifiant de « prétexte fallacieux destiné à justifier le bombardement de blocs résidentiels ».