Enlèvement des débris du funiculaire de Lisbonne après un accident mortel

L'opération, supervisée par la Police Judiciaire, a transféré les restes à la prison de Tires pour un examen médico-légal. Les enquêteurs ont déclaré que les infractions possibles incluent l'homicide par négligence, la violation des règles de sécurité et l'homicide par omission, tous passibles de peines de prison. Le Président Marcelo Rebelo de Sousa et le Premier ministre Luís Montenegro ont visité le site de l'accident et ont ensuite assisté à une messe commémorative à Lisbonne aux côtés du maire Carlos Moedas. Le Président a appelé à une enquête rapide et a souligné la nécessité de suspendre les autres funiculaires pour inspection.