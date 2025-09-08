Des manifestants tracent une "ligne rouge" à Bruxelles contre la guerre à Gaza

La police locale a estimé à 70 000 le nombre de participants, tandis que les organisateurs ont déclaré que 110 000 personnes avaient rejoint la marche de 3,5 kilomètres, soutenue par plus de 200 groupes de défense des droits de l'homme et agences d'aide, dont Oxfam, Amnesty et Médecins sans Frontières. La manifestation a suivi l'annonce de la Belgique selon laquelle elle reconnaîtra la Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU plus tard ce mois-ci et imposera des sanctions à Israël sous certaines conditions. Les manifestants ont salué cette initiative mais ont exigé des mesures sans compromis, avertissant que les gouvernements de l'UE restent très en retard par rapport à l'opinion publique alors que la crise humanitaire à Gaza s'aggrave.