La confrérie soufie Layene du Sénégal célèbre le Mawlid à Dakar

Les fidèles se sont rassemblés au mausolée en bord de mer de Seydina Limamou Laye, le fondateur de l'ordre, dans le quartier de Yoff. Des chants ont résonné depuis les mosquées à travers la capitale jusqu'au lever du soleil vendredi. L'ordre Layene a été établi en 1884 et est plus petit que les confréries Mouride et Tijane du Sénégal. Ses enseignements soulignent l'égalité et l'unité spirituelle, des valeurs qui restent centrales pour ses adeptes aujourd'hui. Le Mawlid est observé à l'échelle nationale, avec de nombreux Sénégalais voyageant à Tivaouane, lieu des plus grandes célébrations du pays.