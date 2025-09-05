Hong Kong accueille son premier festival de montgolfières

Des équipes du Royaume-Uni, du Japon, du Canada et de Malaisie organisent des expositions statiques, car les vols sont restreints dans la zone du port. Les pilotes disent que les conditions sont difficiles et que les vents forts restent la principale préoccupation. Ashley Moore, pilote britannique, a déclaré qu'il se préparait depuis février et attendait avec impatience le spectacle nocturne de « lueur ». Le pilote japonais Endo Mamoru a souligné que les vols dépendent entièrement de conditions sûres. Des foules se sont rassemblées pour regarder les ballons se gonfler, et beaucoup ont décrit le festival comme un moment unique pour Hong Kong. L'événement se déroule du 4 au 7 septembre.