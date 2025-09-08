Israël : Netanyahu promet de punir les auteurs de l'attentat à Jérusalem

Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, s'est rendu lundi sur le lieu de l'attentat meurtrier perpétré à un arrêt de bus à Jérusalem et a promis de poursuivre les personnes impliquées.

Des assaillants palestiniens ont ouvert le feu sur un arrêt de bus à un carrefour très fréquenté du nord de Jérusalem lundi, tuant six personnes et en blessant 12 autres, selon la police israélienne, les services de secours d'urgence et les hôpitaux locaux.

La police a déclaré que les assaillants avaient tiré sur des personnes qui attendaient à un arrêt de bus.

Un soldat israélien et un civil qui se trouvaient sur les lieux ont tiré sur les assaillants et les ont tués, a indiqué la police.

La guerre à Gaza a déclenché une flambée de violence en Cisjordanie, occupée par Israël, et en Israël. Des militants palestiniens ont attaqué et tué des Israéliens en Israël et en Cisjordanie, tandis que la violence des colons à l'encontre des Palestiniens s'est accrue.

Que sait-on de la fusillade ?

La fusillade de lundi a eu lieu à un important carrefour à l'entrée nord de Jérusalem, sur une route qui mène aux colonies juives situées à l'est de Jérusalem.

Les images de l'attaque montrent des dizaines de personnes fuyant un arrêt de bus à ce carrefour très fréquenté à l'heure de pointe du matin.

Les ambulanciers qui sont intervenus sur les lieux ont décrit des scènes de chaos avec des personnes blessées et gisant inconscientes sur la route et sur le trottoir.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu est arrivé sur les lieux environ deux heures après la fusillade. Netanyahu devait se rendre au tribunal lundi pour son procès pour corruption, qui a été reporté en raison de la situation sécuritaire. Il a averti qu'Israël "mène une guerre sur plusieurs fronts", notamment à Gaza, en Cisjordanie et en Israël.

Netanyahu a également fait l'éloge du soldat qui a tué l'agresseur, qui appartenait à une unité nouvellement créée pour les soldats ultra-orthodoxes.

Des centaines de membres des forces de sécurité sont arrivés sur les lieux pour rechercher d'autres assaillants ou des explosifs qui auraient pu être placés dans la zone. L'armée israélienne a déclaré qu'elle encerclait des villages palestiniens à la périphérie de la ville voisine de Ramallah, en Cisjordanie, et qu'elle intensifiait sa défense en réponse à l'attentat.

À l'international, plusieurs dirigeants ont condamné l'attaque. Parmi eux, le président et le chef de la diplomatie français.

Qui sont les auteurs ?

Le Hamas a salué l'attaque sans en revendiquer la responsabilité, la qualifiant de "réponse naturelle aux crimes de l'occupation contre notre peuple".

La fusillade de lundi est l'attaque la plus meurtrière depuis celle d'octobre 2024, lorsque deux Palestiniens de Cisjordanie avaient ouvert le feu à l'intérieur d'un train léger à Tel-Aviv, tuant sept personnes et en blessant beaucoup d'autres. L'aile militaire du Hamas avait revendiqué cette attaque.

Les données du bureau humanitaire de l'ONU indiquent qu'au moins 49 Israéliens ont été tués par des Palestiniens en Israël ou en Cisjordanie entre le début de la guerre à Gaza - après l'attaque du 7 octobre - et juillet 2025.

Au cours de la même période, les forces israéliennes et les civils ont tué au moins 968 Palestiniens en Israël et en Cisjordanie.