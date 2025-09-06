Bienvenue sur Africanews

l'UE frappe Google d'une amende de 2,95 milliards d'euros

Sur cette photo d'archive prise le mardi 23 mars 2010, on aperçoit le logo Google au siège social de Google à Bruxelles.   -  
Copyright © africanews
Virginia Mayo/AP
By Ali Bamba

Belgique

L'Union européenne a imposé une amende de 2,95 milliards d'euros à Google pour avoir enfreint les règles de concurrence en vigueur sur le continent.

Cette sanction dite Adtech, que Google a aussitôt annoncé vouloir contester, était très attendue.

Il s'agit de la suite d'une enquête ouverte en 2021 pour situer les responsabilités de la firme californienne soupçonnées de favoriser ses propres services de technologie de publicité en ligne au détriment des éditeurs, des annonceurs et des services de technologie de publicité concurrents.

La Commission avait menacé en 2023 d’exiger la scission d’une partie des activités du groupe dans le domaine de la publicité en ligne, ce qu’elle n’a finalement pas décidé à ce stade.

Les menaces du président américain Donald Trump n'auront pas suffi à dissuader Bruxelles dans cette procédure coercitive contre Google, dans un contexte de forte tension liée aux droits de douane imposés par les États-Unis.

