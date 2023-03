Ouganda : Google et Meta s’inquiètent du projet de loi anti-LGBTQ

Un groupe d'entreprises comprenant des géants tels que Google s'oppose à la législation anti-LGBTQ de l'Ouganda, la qualifiant de "préoccupation pour les entreprises et les investisseurs mondiaux qui opèrent ou prévoient d'investir" dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Cette loi, qui prévoit la peine de mort ou l'emprisonnement à vie pour certains délits homosexuels, nuirait à l'économie ougandaise, a déclaré la coalition Open for Business dans un communiqué mercredi. "La diversité et l'inclusion sont des principes fondamentaux des partenaires de notre coalition dans la conduite de leurs affaires", précise le communiqué.

La législation, si elle est promulguée par le président Yoweri Museveni, "nuirait à l'attractivité de l'Ouganda en tant que lieu d'affaires et d'investissement". Outre Google, la coalition Open for Business comprend des entreprises telles que Microsoft, MasterCard, HSBC et Meta, propriétaire de Facebook.

La semaine dernière, le corps législatif ougandais a adopté le projet de loi contre l'homosexualité. Le texte est désormais entre les mains de M. Museveni, qui peut le promulguer ou le renvoyer au président du Parlement avec des propositions de modifications.

Le projet de loi bénéficie d'un large soutien en Ouganda, y compris de la part des chefs religieux. Il a été présenté le mois dernier par un député de l'opposition qui a déclaré que son objectif était de punir la "promotion, le recrutement et le financement" des activités LGBTQ dans le pays. Seuls deux des 389 législateurs présents lors de la session de vote se sont opposés au projet de loi.

M. Museveni, qui a publiquement qualifié les homosexuels de "déviants", doit faire face à une condamnation internationale croissante de ce projet de loi. Les États-Unis, les Nations unies et l'Union européenne l'ont exhorté à bloquer le projet de loi. Washington, en particulier, a mis en garde contre les conséquences économiques possibles de l'adoption de la loi.

Le projet de loi prévoit la peine de mort pour le délit d'"homosexualité aggravée" et l'emprisonnement à vie pour l'"homosexualité", ce qui fait craindre que les personnes qui s'identifient comme LGBTQ puissent faire l'objet de poursuites pénales.

L'homosexualité aggravée est définie comme des relations sexuelles impliquant des personnes infectées par le VIH ainsi que des mineurs et d'autres catégories de personnes vulnérables. Des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 20 ans sont proposées pour les personnes qui défendent ou promeuvent les droits des personnes LGBTQ.

Un suspect reconnu coupable de "tentative d'homosexualité aggravée" peut être emprisonné pendant 14 ans et le délit de "tentative d'homosexualité" est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans, selon le projet de loi.

La peine de mort pour certains actes d'homosexualité "constitue une violation flagrante des droits de l'homme", a déclaré mercredi un groupe d'experts des Nations unies.

"L'imposition de la peine de mort sur la base d'une telle législation est en soi un meurtre arbitraire et une violation de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)", ont déclaré les experts dans un communiqué.

Le responsable d'une association ougandaise de défense des droits des LGBTQ affirme que de nombreux membres de la communauté gay du pays craignent pour leur sécurité.

Le sentiment anti-gay en Ouganda s'est accru ces dernières semaines à la suite d'articles de presse faisant état d'actes de sodomie dans des internats, notamment dans un prestigieux internat pour garçons où un parent a accusé un enseignant d'avoir abusé de son fils. La récente décision de l'Église d'Angleterre de bénir les mariages civils de couples de même sexe a également enflammé de nombreuses personnes, dont certaines considèrent que l'homosexualité est importée de l'étranger.

L'homosexualité est criminalisée dans plus de 30 des 54 pays d'Afrique.