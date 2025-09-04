RDC : contrôlée par le M23, Bukavu en pénurie de billets de banque

La circulation de billets endommagés a créé de la confusion et des tensions entre les acheteurs et les vendeurs à Bukavu, dans l'Est de la république démocratique du Congo.

Alain Mukumiro, frigoriste dans la capitale du Sud-Kivu, se rend dans une boutique pour acheter le matériel nécessaire à son travail. Il ne sera pas servi, la faute à ses billets de banque abimés.

"Je suis venu acheter les outils, les filtres et les tiges, mais ils ont refusé mon argent sous prétexte qu'il est abîmé. Tout mon argent a des numéros, mais ils le refusent parce qu'il a été recollé. Et surtout ces billets perforés dans lesquels ils ont fait des trous et qu'ils ont ensuite recollés. Ils ont refusé tous ces billets. Et pourtant les changeurs de monnaie informels les ont acceptés.’’, raconte-t-il.

Les billets de banques endommagés inondent Bukavu. Faisant prospérer le business de l’achat et la vente des coupures refusées par les commerçants. Les changeurs installés sur les trottoirs de la ville ses frottent les mains.

''Nous prenons cet argent pour l'échanger contre de plus petites sommes. Nous remettons 5 000 francs congolais à celui qui vient avec un total de 20 000 francs congolais. Et pour 5 000 francs congolais nous remettons 500 francs "".

Alors que les banques ont baissé leur rideau depuis la prise de la ville par les rebelles de l’AFC/M23. Il est difficile d'obtenir de l'argent liquide en raison de l'arrêt de l'activité bancaire dans la capitale du Sud-Kivu. La province du Nord-Kivu tenue aussi par les rebelles fait face à la même pénurie.