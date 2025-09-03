Ghana : le taux d'inflation baisse pour le 8e mois consécutif

Ghana
Le taux d’inflation au Ghana a baissé pour le huitième mois consécutif en août. Selon l’annonce faite par le service national des statistiques du pays d’Afrique de l’Ouest. C’est le seuil le plus bas depuis 4 ans. Rapporte Reuters.
Le mois dernier le Ghana a enregistré une inflation à la consommation de 11,5 % en glissement annuel, contre 12,1 % en juillet.
C’est tout sauf une mauvaise nouvelle pour Accra qui sort progressivement d’une situation économique morose. Une phase marquée par la perte de 20 % de la valeur du cedi, la monnaie locale.
Obligeant la Banque centrale a abaissé son taux directeur de 300 points pour atteindre 25 % le mois dernier. Les autorités ghanéennes veulent atteindre un taux d’inflation de 11, 9 % fin 2025.
Aller à la video
L'ONU et l'OIT misent sur l'emploi pour renforcer la résilience en Afrique
01:09
Afrique du Sud : J-100 avant le sommet du G20
01:01
Russie : l'interdiction d'exporter du carburant prolongée jusqu'au 31 octobre
Aller à la video
Togo : la sécheresse menace la production de coton
01:00
Sénégal : encore des semaines pour statuer sur la "dette cachée", selon le FMI
00:57
Le Japon se positionne pour un partenariat économique durable avec l’Afrique