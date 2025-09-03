Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Economie

business

Ghana : le taux d'inflation baisse pour le 8e mois consécutif

Une femme ghanéenne vend des mangues sur la plage d'Accra, au Ghana, le 7 juin 2015.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Ghana

Le taux d’inflation au Ghana a baissé pour le huitième mois consécutif en août. Selon l’annonce faite par le service national des statistiques du pays d’Afrique de l’Ouest. C’est le seuil le plus bas depuis 4 ans. Rapporte Reuters

Le mois dernier le Ghana a enregistré une inflation à la consommation de 11,5 % en glissement annuel, contre 12,1 % en juillet. 

C’est tout sauf une mauvaise nouvelle pour Accra qui sort progressivement d’une situation économique morose.  Une phase marquée par la perte de 20 % de la valeur du cedi, la monnaie locale. 

Obligeant la Banque centrale a abaissé son taux directeur de 300 points pour atteindre 25 % le mois dernier. Les autorités ghanéennes veulent atteindre un taux d’inflation de 11, 9 % fin 2025. 

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.