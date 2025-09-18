Des Ouest Africains expulsés des USA vers le Ghana sont toujours à Accra

Une partie des 14 migrants rapatriés des Etats-Unis vers Ghana sont toujours détenus dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, ont déclaré les expulsés et leurs avocats à l'Associated Press mercredi, contredisant les affirmations des autorités ghanéennes selon lesquelles les expulsés ont été renvoyés dans leur pays d'origine.

Trois des déportés ont parlé à l'AP des conditions "terribles" dans lesquelles ils sont détenus au camp militaire de Bundase, dans la banlieue de la capitale, Accra. Ils ont indiqué que les 11 personnes expulsées qui se trouvent encore au Ghana comprennent quatre Nigérians, trois Togolais, deux Maliens et un Gambien et un Libérien.

Un groupe de 14 immigrants a été expulsé pour la première fois par les États-Unis vers le Ghana le 6 septembre, ont déclaré les expulsés, qui ont parlé à l'AP au téléphone sous couvert d'anonymat par crainte pour leur sécurité. L'AP n'a pas pu vérifier de manière indépendante l'endroit où ils se trouvent actuellement.

Au moins, l'un des 14 expulsés est retourné en Gambie, son pays d'origine, selon son avocat et des documents judiciaires américains. Deux autres auraient été renvoyés dans leur pays d'origine, le Nigéria, a indiqué le Gambien dans une déclaration déposée au tribunal. Il a ajouté que ces trois personnes avaient été séparées des autres à leur arrivée à l'aéroport d'Accra.

Les affirmations des expulsés selon lesquelles ils sont toujours détenus au Ghana contredisent celles du porte-parole de la présidence ghanéenne, Felix Kwakye Ofosu, qui a déclaré mardi à l'agence AP que les 14 expulsés avaient été renvoyés dans leur pays d'origine. Le gouvernement ghanéen avait précédemment déclaré que les 14 personnes expulsées étaient toutes nigérianes, à l'exception d'un Gambien.

M. Ofosu n'a pas répondu immédiatement à la demande de renseignements de l'AP mercredi.

La confusion entourant les expulsions reflète le rythme vertigineux auquel l'administration Trump a fait avancer ses priorités en matière d'immigration, ce qui, selon les avocats, s'est fait au détriment des droits légaux des immigrés et met parfois leur sécurité en danger.

Détenus dans des conditions terribles

Dans des entretiens avec AP, les personnes expulsées ont déclaré que les autorités américaines ne leur avaient pas expliqué pourquoi elles étaient expulsées. Ils ont indiqué que certains d'entre eux avaient déjà passé entre sept mois et un an en détention aux États-Unis et que certains avaient gagné leur procès en matière d'immigration. L'AP n'a pas pu vérifier de manière indépendante leurs dossiers judiciaires.

Ils ont également raconté une procédure d'expulsion brutale au cours de laquelle certains d'entre eux ont été menottés et ont porté une camisole de force pendant leur vol vers le Ghana.

"Certains d'entre nous tombent malades et souffrent de paludisme en raison de la mauvaise qualité de l'eau et de la nourriture", a déclaré l'un des expulsés à propos de leur situation dans le camp militaire où ils disent être détenus, se présentant comme un Nigérian qui vit aux États-Unis depuis 12 ans.

"Ils n'ont rien dit. Personne n'a dit pourquoi ils m'expulsaient ni où ils m'envoyaient", a déclaré le Togolais de 28 ans.

Les avocats américains ont fait valoir devant le tribunal que les expulsions vers le Ghana étaient une tentative de l'administration Trump d'échapper aux lois américaines sur l'immigration qui empêchent certains des hommes bénéficiant d'une protection juridique d'être renvoyés dans leur pays d'origine, où leur bien-être pourrait être menacé. Une juge américaine a déclaré que malgré les protections juridiques, elle avait "les mains liées" une fois que les migrants se trouvaient au Ghana.

Meredyth Yoon, avocate qui représente quatre des personnes expulsées restées au Ghana et directrice du contentieux à l'Asian Americans Advancing Justice, a déclaré à l'agence AP que la sécurité de ses clients était menacée.

"Ils ont peur que la raison pour laquelle le gouvernement ghanéen insiste sur le fait qu'ils ne sont pas dans le pays est qu'ils ont peur que quelque chose leur arrive", a déclaré Yoon.

Le programme d'expulsion de l'administration Trump a fait l'objet de nombreuses critiques de la part d'experts en droits de l'homme qui citent les protections internationales pour les demandeurs d'asile et se demandent si les immigrants seront examinés de manière appropriée avant d'être expulsés.

L'Immigration and Customs Enforcement et son agence mère, le Department of Homeland Security, n'ont pas immédiatement répondu mercredi à une demande de commentaire.