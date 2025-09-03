Bienvenue sur Africanews

Congo : révision des listes électorales en vue du scrutin présidentiel

Des bulletins de vote pour chaque candidat, dans un bureau de vote à Brazzaville capitale de la République du Congo, le dimanche 10 mars 2002.   -  
Copyright © africanews
CHRISTINE NESBITT/AP
By Rédaction Africanews

Congo

En République du Congo, le top départ de la révision des listes électorales a été donné lundi.  

Pour les responsables en charge des affaires électorales du pays, l’opération doit permettre la maitrise du corps électoral à travers l’obtention des listes plus actualisées.  Elle prendra fin le 30 octobre prochain et s’inscrit dans l’optique du scrutin présidentiel de mars 2026.  

Lors des élections de 2021, le pays comptait plus de 2 millions d’électeurs pour une population de plus de 5 millions d'âmes. 

Le climat politique est déjà dominé par le vote prévu dans six mois au Congo. 

 Des opposants ont déjà annoncé leur volonté de participer à ce scrutin, parmi lesquels, Frédéric Bintsamou un ex-chef rebelle connu sous le nom de Pasteur Ntumi. 

Du côté du pouvoir, des voix poussent pour une nouvelle candidature de Denis Sassoun N’guesso. Âgé de 81 ans, il cumule 40 années au pouvoir. 

