Le Congo et la Chine consolident leurs relations

Un modèle de solidarité et de coopération entre la Chine et l'Afrique, c’est ainsi que le chef de la diplomatie chinoise a qualifié les relations entre son pays et la République du Congo. Alors qu’il recevait vendredi à Beijing, son homologue congolais Jean Claude Gakosso.

En toile de fond de la rencontre dans la capitale chinoise, la mise en œuvre des résultats du sommet de Beijing du FOCAC 2024, en particulier les "dix actions de partenariat". Pékin a dans la foulée, exprimée sa disponibilité à travailler dans ce sens avec Brazzaville.

Une volonté exprimée aussi par La République du Congo qui assure la coprésidence du FOCAC.

Dans la ligne de mire de Brazzaville, la préparation de la réunion ministérielle des coordinateurs sur la mise en œuvre des résultats du FOCAC et l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique.

La Chine et le République du Congo entretiennent des relations depuis au moins 60 ans.