Le Burkina Faso adopte une loi interdisant l'homosexualité

Les militaires au pouvoir au Burkina Faso ont adopté à l'unanimité une loi interdisant l'homosexualité.

Cette nouvelle règle intervient dans le cadre d'une réforme plus vaste de la législation sur la famille et la citoyenneté. Elle prévoit des peines allant jusqu'à cinq ans de prison pour les homosexuels.

Cette législation s’inscrit dans la lignée de la répression croissante de l’homosexualité en Afrique. Le Ghana et l'Ouganda ont durci leurs lois antihomosexualité ces dernières années et les militaires au pouvoir au Mali ont également adopté une loi anti-gay en novembre 2024.

L'homosexualité est illégale dans une trentaine de pays africains..

« Si une personne se livre à des pratiques homosexuelles ou assimilées, ou à des comportements étranges, elle comparaîtra devant un juge », a déclaré le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, sur la chaîne nationale RTB, ajoutant que les ressortissants étrangers seraient expulsés en vertu de cette loi.

Le projet de loi a été adopté à l'unanimité par 71 membres non élus du parlement de transition en place depuis les deux coups d'État de 2022 au Burkina Faso.