Soudan : l’escalade des violences plonge El-Fasher dans la détresse

Au Soudan, les affrontements entre l’armée et les paramilitaires à El-Fasher se sont intensifiés, provoquant de lourdes pertes humaines.

Au moins dix-neuf personnes ont été tuées récemment dans des frappes aériennes, dont douze dans une clinique à Nyala, au Darfour du Sud.

Les bombardements quotidiens, parfois menés par drones, rendent la vie des habitants de la ville extrêmement dangereuse. Les Forces de soutien rapide ciblent régulièrement les abris de fortune utilisés par la population, dans le but de prendre le contrôle de la ville.

Quasiment isolée depuis dix-sept mois, El-Fasher est aujourd’hui menacée par la famine. L’acheminement des denrées alimentaires et de l’aide humanitaire est rendu pratiquement impossible par les combats.

Les habitants doivent se contenter des cuisines communautaires et, dans certains cas, de fourrage pour le bétail pour survivre.

La situation dans cette ville assiégée illustre l’aggravation de la crise humanitaire au Darfour, où la peur, la faim et l’extrême précarité dictent désormais le quotidien.