Ouganda : Yoweri Museveni désigné candidat à l'élection présidentielle

En Ouganda, le Mouvement de résistance nationale au pouvoir, a désigné mercredi Yoweri Kaguta Museveni comme son porte-étendard à l’élection présidentielle du 12 janvier 2026.

Simple formalité en réalité, alors qu’en juin déjà, le président sortant avait manifesté sa volonté de briguer sa propre succession. A 80 ans, Museveni ira donc une nouvelle fois à la conquête des suffrages des électeurs. Faisant fi des appels à sa retraite.

A l’approche de l’élection présidentielle, Museveni, au pouvoir depuis 1986 vante son bilan. Alors que ses détracteurs l'accusent d'avoir viré à l'autoritarisme, le nonagénaire met en avant la paix, la sécurité et les résultats obtenus sur le plan économique pendant son long règne.

"Lorsque nous sommes arrivés, nous savions exactement ce qu'il fallait faire et c'est pourquoi l'économie de l'Ouganda s'est redressée’’, a déclaré le président ougandais.

En janvier, Museveni aura pour principal adversaire, l’artiste Bobi Wine. L’opposition ougandaise a toujours dénoncé des fraudes électorales présumées lors des différents scrutins.