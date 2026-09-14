Funérailles à Bukavu pour 26 enfants tués dans l'incendie d'une école en RDC

Des familles se sont rassemblées autour de rangées de cercueils, certaines tenant des photos des victimes, tandis que des centaines de personnes assistaient aux funérailles à Bukavu. L’UNICEF fait état de 26 enfants morts et de 25 autres blessés. L’incendie s’est déclaré jeudi 11 septembre vers 9h (7h GMT), alors que les élèves étaient en cours à l’école primaire Ujamaa, dans le quartier de Chimpunda, à Kadutu. Les flammes se sont rapidement propagées dans le bâtiment en bois. Certains enfants ont sauté des étages supérieurs tandis que d’autres se sont rués vers les sorties, provoquant une bousculade au cours de laquelle plusieurs élèves ont été piétinés. Le ministère congolais de l’Éducation indique que trois foyers se sont déclarés à environ 500 mètres les uns des autres et que certaines victimes sont mortes asphyxiées. Le sinistre a également détruit quelque 300 maisons et fait des dizaines de blessés, dont 21 ont été placés en soins intensifs à un moment donné. Capitale du Sud-Kivu, Bukavu est contrôlée depuis février 2025 par l’AFC/M23, un groupe armé soutenu par le Rwanda. Ses autorités ont décrété trois jours de deuil après avoir annoncé un premier bilan de 24 morts, parmi lesquels 19 filles et cinq garçons. L’UNICEF a ensuite porté le bilan à 26. La cause de l’incendie reste inconnue. Kinshasa et l’administration du M23 ont demandé l’ouverture d’une enquête.