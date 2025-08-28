Afrique du Sud : Julius Malema jugé coupable d'appel à la haine

En Afrique du Sud, le leader du parti des combattants pour la liberté économique, Julius Malema, a été reconnu coupable d’appel à la haine mercredi par un tribunal de l'égalité.

Il est reproché au dirigeant de l’extrême gauche des déclarations faites en 2022 lors d’un rassemblement politique.

"Il ne faut jamais avoir peur de tuer. Une révolution exige qu'à un moment donné, il y ait des meurtres car ils font partie d'un acte révolutionnaire", avait-il déclaré à l'époque.

Julius Malema a déjà été reconnu coupable d'incitation à la haine dans une autre affaire pour avoir répété, un chant datant de l'époque de l'apartheid et contenant les mots "shoot the boer" (tirez sur le boer). Le terme "boer" fait référence à la minorité des fermiers blancs afrikaners d'Afrique du Sud.

Le président américain Donald Trump a d’ailleurs utilisé cette déclaration pour étayer ses accusations de racisme anti-blanc en Afrique du Sud. C’était à la Maison Blanche lors d‘un échange avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa.

Le tribunal de l’égalité peut ordonner à Julius Malema de présenter des excuses publiques et de verser des indemnités. Il a aussi la possibilité de suggérer des poursuites pénales contre lui.