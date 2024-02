Afrique du Sud : Malema interdit d'assister au discours sur l'Etat de la Nation

Un tribunal sud-africain a confirmé mardi l'interdiction faite aux dirigeants d'un parti d'opposition d'assister au discours prononcé cette semaine par le président Cyril Ramaphosa à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle session parlementaire, après avoir été sanctionnés pour avoir perturbé l'événement il y a un an.

Le chef, le chef adjoint et quatre autres représentants des Combattants pour la liberté économique (EFF), le troisième plus grand parti au Parlement, ne seront pas autorisés à assister au discours sur l'Etat de la nation, jeudi.

Les six députés ont été suspendus du Parlement du 1er au 29 février. Ils faisaient partie d'un groupe de membres de l'EFF à qui l'orateur avait ordonné de quitter la salle pour avoir interrompu le discours de M. Ramaphosa sur l'année 2023. Mais au lieu de partir, le groupe, mené par le président de l'EFF Julius Malema, a sauté sur la scène et a brandi des pancartes appelant M. Ramaphosa à se retirer avant que la sécurité ne les oblige à sortir.

Les députés de l'EFF ont interrompu les séances parlementaires et se sont battus avec les agents de sécurité à plusieurs reprises.

M. Malema, le vice-président de l'EFF, Floyd Shivambu, et les autres députés ont saisi la justice pour faire appel de leur suspension. Après avoir été déboutés, ils ont déposé un autre recours pour demander que les nouvelles règles parlementaires en vertu desquelles ils ont été suspendus soient déclarées invalides. La Haute Cour du Cap-Occidental a rejeté ce recours mardi.

M. Malema, qui a été exclu du parti au pouvoir en 2012, est connu pour ses politiques controversées et a déjà été accusé par le milliardaire d'origine sud-africaine Elon Musk d'être anti-blanc et d'attiser les tensions raciales.

L'EFF, parti de gauche, affirme représenter la majorité noire et pauvre d'Afrique du Sud, qui, selon lui, a été déçue par le gouvernement dirigé par le Congrès national africain (ANC) et reste pauvre en raison de l'héritage du système de ségrégation raciale de l'apartheid, qui a pris fin il y a 30 ans. Leurs politiques sont parfois qualifiées d'antiblanches par leurs détracteurs.

Les députés de l'EFF se rendent souvent au Parlement vêtus de vêtements de travail industriels rouges, de bottes en caoutchouc et de casques de chantier comme ceux que portent les mineurs ou les ouvriers du bâtiment, en signe de solidarité avec la classe ouvrière sud-africaine. Les femmes membres de l'EFF portent l'uniforme des femmes de ménage et des employés de maison.

M. Ramaphosa pourrait profiter de son discours sur l'Etat de la nation pour annoncer une date pour les élections nationales de cette année, qui devraient se tenir entre mai et août.

L'ANC est au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994, mais le scrutin de cette année pourrait marquer un tournant pour l'Afrique du Sud. Les sondages suggèrent que l'ANC pourrait passer sous la barre des 50% des voix pour la première fois. Cela l'obligerait à former une coalition pour rester au gouvernement et maintenir M. Ramaphosa à la présidence pour un second et dernier mandat.