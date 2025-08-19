Somalie : un haut commandant et plus de 150 membres des Chabab tués

Les autorités somaliennes ont annoncé la mort de Hussein Moallim Hassan, l’un des plus hauts responsables du groupe jihadiste des Chabab, au cours d’une opération militaire ciblée dans la région de Bakool, au sud-ouest de la Somalie.

Actif depuis plus de quinze ans au sein de l’organisation affiliée à Al-Qaïda, Hassan était considéré comme l’un des principaux stratèges de l’insurrection, impliqué dans la planification de nombreuses attaques contre les forces somaliennes, les représentants de l’État et les civils.

Cette élimination intervient dans un contexte d’intensification des opérations militaires menées par l’armée somalienne avec l’appui de la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS).

Dans la nuit de dimanche à lundi, une offensive distincte, conduite par l’unité d’élite Danab dans la région de Basse-Shabelle, a permis de neutraliser plus de 100 combattants des Chabab.

L’opération, appuyée par des frappes aériennes, a visé des positions du groupe à proximité de la localité d’Awdhegle. Selon les autorités, plusieurs tunnels, caches d’armes et infrastructures logistiques ont été détruits, tandis qu’un combattant a été capturé vivant.

Le ministre somalien de l’Information, Daud Aweis, a indiqué que plus de 150 membres des Chabab ont été tués depuis le mois de juillet, dans le cadre d’une campagne de grande envergure visant à affaiblir durablement le groupe sur plusieurs fronts. Plusieurs localités auraient été libérées dans les régions centrales et méridionales, bien que l’armée ne précise pas encore l'étendue exacte des territoires repris.

Malgré ces revers militaires, les Chabab conservent une forte présence dans les zones rurales et continuent de mener des attentats réguliers, y compris à Mogadiscio, la capitale. Le groupe mène une insurrection armée depuis 2007 et demeure l’une des principales menaces à la stabilité du pays.