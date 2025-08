France : des migrants africains réclament des logements d'urgence

Au moins 200 migrants des femmes et des enfants majoritairement, ont manifesté mardi devant l’hôtel de ville de Paris, en France pour réclamer des logements d’urgence et sûrs.

Rose, sans-abri originaire de la République démocratique du Congo faisait partie des manifestants. La congolaise est arrivée en France depuis 3 ans.

"Nous sommes des femmes qui ont été violées dans leur pays, torturées, blessées. Nous sommes venues ici pour nous échapper. Vous êtes ceux qui pourraient nous protéger, mais nous sommes abandonnées. Nous dormons dans les stations de métro, dans les rues, dans les églises. Nous n'avons pas mangé, et d'autres sont malades des bébés.’’, raconte la congolaise.

Derrière ses migrants se trouve l’association humanitaire Utopia 56. Ses responsables dénoncent le sort réservé à ces à ces infortunés dans un contexte des politiques migratoires jugées ‘’ agressives’’.

"Derrière moi, il y a 210 personnes. 90 d'entre elles sont des enfants, une trentaine de moins de trois ans, donc des bébés, et une quarantaine de femmes seules. Si nous devions malheureusement classer la vulnérabilité, ces personnes sont parmi les plus menacées dans les rues. Comme vous pouvez le voir ici, ce sont vraiment des femmes seules, des bébés, des femmes enceintes... toutes ces personnes que l'État abandonne et dont il refuse de prendre la responsabilité.", explique Nathan Lepreux, coordinateur d'Utopia 56.

L'association affirme que 350 000 personnes sont actuellement sans abri en France, contre 190 000 en 2017. Et ajoute que le numéro d'urgence français, le 115, ne répond qu'à 12 % des appels à Paris, sans garantie de logement même lorsque les appels sont pris en charge.

Face à l’incurie supposée des pouvoirs publics français, les familles ont installé un camp pour passer la nuit devant l'hôtel de ville de Paris.