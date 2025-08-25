Gaza : des journalistes parmi les victimes d'une attaque contre un hôpital

Les frappes israéliennes contre un hôpital dans le sud de Gaza ont tué quatre journalistes lundi, dont un pigiste qui travaillait pour l'Associated Press, selon des responsables de la santé.

Mariam Dagga, 33 ans, journaliste audiovisuelle, travaillait en tant que pigiste pour l'AP pendant la guerre, ainsi que pour d'autres médias. L'AP a déclaré dans un communiqué qu'elle était choquée et attristée d'apprendre la mort de Dagga, ainsi que celle d'autres journalistes.

Deux missiles ont frappé l'hôpital Nasser à Khan Younis, ont déclaré des responsables médicaux. Au total, 19 personnes ont été tuées, selon Zaher al-Waheidi, chef du service des archives du ministère de la Santé de Gaza.

La guerre entre Israël et le Hamas a été l'un des conflits les plus sanglants pour les professionnels des médias, avec au moins 192 journalistes tués à Gaza au cours des 22 mois de conflit, selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ). À titre de comparaison, 18 journalistes ont été tués jusqu'à présent dans la guerre menée par la Russie en Ukraine, selon le CPJ.