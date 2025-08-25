Afrique du Sud : Ramaphosa appelle à des efforts pour la paix en Ukraine

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est entretenu par téléphone samedi avec les dirigeants européens afin d'évoquer les efforts de paix entre la Russie et l'Ukraine.

Cet entretien fait suite aux rencontres organisées par le président américain Donald Trump avec son homologue russe Vladimir Poutine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs autres dirigeants européens.

La présidence a indiqué que M. Ramaphosa s'était entretenu avec M. Zelensky, le président français Emmanuel Macron et le président finlandais Alexander Stubb.

M. Ramaphosa a apprécié le compte rendu qu'il a reçu la semaine dernière de M. Poutine à la suite de sa rencontre avec M. Trump.

« Lors de toutes les discussions, les dirigeants européens ont ouvertement partagé leurs points de vue, apprécié le rôle de l'Afrique du Sud dans le dialogue avec les deux parties au conflit et ont fermement engagé le président Ramaphosa à soutenir les efforts visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine », a déclaré Vincent Magwenya, porte-parole du président.

M. Magwenya a indiqué que M. Ramaphosa s'entretiendrait avec d'autres dirigeants européens dans les prochains jours et que le président avait exhorté toutes les parties à maintenir la dynamique de paix entre l'Ukraine et la Russie. « Le président Ramaphosa a souligné l'urgence d'organiser des réunions bilatérales et trilatérales entre les dirigeants de la Russie, de l'Ukraine et des États-Unis, essentielles pour manifester un engagement ferme à mettre fin à la guerre », a déclaré Magwenya.